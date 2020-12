Emma Marrone ha annunciato via social di aver perso il suo amato amico a quattro zampe, Gaetano.

Emma Marrone ha pianto via social il suo tenero e fidato amico a quattro zampe, il bulldog Gaetano. Da anni il cane viveva con i genitori della cantante ed era considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia.

Emma Marrone: è morto Gaetano

Sui social Emma Marrone ha scritto un commovente post dedicato al bulldog Gaetano, l’amico a quattro zampe che la cantante e i suoi genitori consideravano a tutti gli effetti un membro della famiglia. Proprio tra qualche giorno la cantante avrebbe dovuto fare ritorno a Lecce per le feste Natalizie, ma a quanto pare il cucciolo sarebbe morto prima che lei potesse salutarlo un’ultima volta. “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai.

Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere,ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto”, ha scritto la cantante nel suo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà ad Emma Marrone tra i commenti al suo post. Gaetano era considerato una sorta di “star” sui profili social della cantante, che amava scattarsi foto tenere e buffe in sua compagnia. “Questo 2020 è definitivamente un anno di merda”, ha scritto la cantante attraverso le sue stories via social.