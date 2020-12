Franceska Pepe ha lanciato un appello a Vittorio Sgarbi dopo l'ultima lite da loro avuta in diretta tv.

Franceska Pepe è tornata a smentire di aver avuto un flirt con Vittorio Sgarbi, che invece ha sostenuto di aver avuto una “particolare intimità con l’ex gieffina”. A Domenica Live la Pepe ha chiesto al critico d’arte un ulteriore chiarimento.

Franceska Pepe e Sgarbi: l’appello

A Domenica Live Franceska Pepe ha smentito di aver avuto una liaison con Vittorio Sgarbi con cui, a suo dire, non ci sarebbe stato neanche il presunto bacio balzato alle cronache: “L’ho conosciuto a un evento, dopo festival. Si è creata questa storia su di noi, non c’è stato nulla. Non avrei problemi a dirlo, sono molto aperta”, ha confessato la Pepe al salotto tv.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha lanciato un appello a Vittorio Sgarbi chiedendogli di avere un ulteriore confronto faccia a faccia in merito alla vicenda. Nelle scorse settimane il critico d’arte ha infatti dichiarato che tra lui e la Pepe ci sarebbe stato un particolare momento d’intimità ma ha anche affermato di non ricordare alcun bacio:

“Sei venuta dietro una porta con me e e ci siamo trovati in una particolare initimità: non ricordo se ci siamo baciati”, le aveva detto nel salotto tv di Barbara D’Urso scatenando la furia della modella.

I due riusciranno a chiarire? Per il momento Franceska ha ribadito la sua stima per Vittorio Sgarbi, e in tanti si chiedono se il critico d’arte replicherà al suo accorato appello affrontando l’ennesimo chiarimento al salotto tv di Barbara D’Urso.