GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo nel cucurio: “Abbiamo fatto l’amore”

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso la loro ultima notte insieme nel cucurio, dove si sono confessati i loro sentimenti.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso la loro ultima notte insieme al GF Vip nel cucurio del reality show. Gli altri concorrenti hanno chiesto loro come avessero trascorso la nottata e per tutta risposta la showgirl ha scherzato affermando di aver fatto l’amore con Pierpaolo.

Elisabetta e Pierpaolo nel cucurio

Al Grande Fratello Vip, ora che Elisabetta Gregoraci è praticamente pronta a lasciare la casa del GF Vip, lei e Pierpaolo hanno avuto l’occasione di trascorrere insieme l’ultima notte nel cucurio del reality show. Tra i due non sono mancati momenti di tenerezza ed effusioni, ma quando gli altri concorrenti hanno chiesto all’ex moglie di Briatore cosa fosse successo tra lei e Pierpaolo, lei ha scherzosamente affermato: “Abbiamo fatto l’amore”.

Ovviamente quello della Gregoraci è stato solo uno scherzo fatto agli altri concorrenti perché, come più volte ha specificato nella casa del GF Vip, tra lei e Pierpaolo non sarebbe potuto nascere niente difronte a occhi indiscreti.

Tommaso:‘Il pacco di Pier è come ce lo immaginavamo?!’ 😂😂 #gregorelli #gfvip pic.twitter.com/u9NNvxImYv — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) December 6, 2020

Elisabetta Gregoraci si è detta fiduciosa nel poter recuperare il rapporto quando anche lui sarà uscito dalla casa del reality show e nel cucurio si è abbandonata a dolci confessioni all’ex velino affermando: “Sono proprio contenta di aver fatto questo cucurio con te, perché ci ha riavvicinato. Vado via più serena. Il fatto che non abbiamo nessun tipo di astio, di rancore, che ci vogliamo un sacco di bene. Per me questa è la cosa più importante.”

E: sono felice di aver fatto questo cucurio con te, ci ha riavvicinato…me ne vado via più serena per il fatto che non abbiamo alcun tipo di astio, rancore e per me questa è la cosa più importante❤️ #gregorelli pic.twitter.com/oN3zNXMvnH — Sere (@SereMas5) December 6, 2020

La showgirl ha deciso di lasciare il programma il 7 dicembre per fare ritorno da suo figlio, Nathan Falco, che non vedrebbe da oltre due mesi.