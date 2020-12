Gf Vip, Urtis innamorato di Zorzi? La reazione dell’influencer

Giacomo Urtis ha svelato di essere attratto da Tommaso Zorzi: l'indiscrezione è stata riportata all'influencer da Giulia Salemi.

Giacomo Urtis ha rivelato al GF Vip di avere una cotta per Tommaso Zorzi. La vicenda è stata riportata al giovane influencer dall’amica Giulia Salemi, e a quanto pare la reazione di Tommaso sarebbe stata del tutto inaspettata.

Giacomo Urtis innamorato di Zorzi

Giacomo Urtis ha rivelato al Grande Fratello Vip di essersi preso una vera e propria cotta per il suo amico di vecchia data, Tommaso Zorzi. La rivelazione fatta da Urtis è stata riportata al giovane influencer da Giulia Salemi, che lontana da occhi indiscreti gli ha detto cosa aveva sentito dire al chirurgo plastico su di lui. Tommaso è rimasto del tutto incredulo rispetto all’indiscrezione ma ha anche affermato di esserne lusingato: “Giacomo?! Ma cosa sta succedendo?! Vabbò, io devo uscire da questa casa.

Rido, ma non per altro. Ma perché lo conosco veramente da anni. Poi lui è sempre stato insieme a dei tori, grossi giocatori di rugby. Diceva che non gli piace Zelletta perché è magro. Secondo me è assurdo”, ha dichiarato Tommaso.

Solo pochi giorni fa l’influencer ha confessato invece di avere una cotta per l’amico Francesco Oppini, da lui conosciuto all’interno del reality show. Oppini ha lasciato la casa del GF Vip per tornare dalla fidanzata Cristina Tomasini, e solo dopo il suo addio Zorzi ha confessato i suoi sentimenti per lui.

I due avranno modo di chiarirsi ulteriormente nelle prossime puntate dello show? E per quanto riguarda Urtis, confesserà i suoi sentimenti all’influencer pubblicamente?