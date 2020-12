Ghisanativa sprigiona il gusto della natura in cucina

I prodotti di Fonderia Finco passano dall’ottimizzazione della reazione di Maillard e consentono una cucina più salutare ed eco-sostenibile.

È da una sintesi in cui convergono la cultura etrusca dell’ossido-riduzione per la realizzazione dei buccheri e tecnologie innovative, interpretate da una capacità artigianale e qualità superiore italiana, che prendono forma pentole, piastre e fornelloni in ghisa naturale di Ghisanativa. Le prestazioni sorprendenti degli strumenti di cottura di Fonderia Finco passano dall’ottimizzazione della reazione di Maillard (fenomeni pertinenti l’interazione di zuccheri e proteine nel corso della cottura). Una cucina più salutare ed eco-sostenibile, con meno grassi.

Oltre al portato innovativo, Ghisanativa (ghisanativa.it) prevede garanzia a vita e assistenza continua al cliente sia in fase di prevendita che post-vendita. È una scelta indicata sia per professionisti che appassionati di esperienze culinarie in cui raffinatezza e benessere naturale si fondono.

Sono infatti prodotti del tutto privi di metalli pesanti, smalti o rivestimenti sintetici. Interamente naturali e caratterizzati dall’eccellente conducibilità termica del ferro, garantiscono performance insuperabili. La ghisa è infatti una lega di ferro che si distingue per l’elevato tenore di carbonio e silicio. È più solida e resistente all’abrasione dell’acciaio.

Il trionfo del gusto in una cucina eco-sostenibile e attenta alla salute

Le pentole e le migliori bistecchiere in ghisa esaltano il gusto e l’aroma della materia prima. Caratteristica che, combinata alle eccellenti prestazioni, ne fa prodotti adatti a ogni contesto. Sono strumenti di cottura che resistono infatti a temperature estremamente elevate (fino a 900° centigradi) senza sfogliarsi o subire deformazioni. E la superfice naturalmente antiaderente è ideale per la cottura a contatto diretto con gli alimenti.

Fonderia Finco ha curato ogni aspetto di Ghisanativa affinché pentole e piastre in ghisa professionali non modifichino il sapore e la commestibilità degli alimenti. Un vantaggio che non si ritrova nei comuni strumenti di cottura. Le pentole in acciaio inox, ad esempio, contengono cromo e nickel: metalli pesanti che il nostro organismo tollera solo in quantità ridotte. Mentre quelle in alluminio e rame sono solitamente ricoperte da uno strato di ossido, che se scalfito o eroso contamina il cibo.

Quella di pentole e bistecchiere in ghisa naturale è la proposta ideale per grigliare e cuocere alla brace o a carbone, a fronte di temperature elevate. Ma anche per creazioni che prevedono varie ore di cottura. Un’offerta progettata per un utilizzo domestico e professionale, per l’esaltazione del gusto di una cucina naturale.