A breve il confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Francesco Oppini ha volontariamente abbandonato la casa dal Grande Fratello Vip, ma ha ancora alcune questioni da chiarire con l’ex coinquilino Tommaso Zorzi. Nel corso della permanenza al reality-show, infatti, tra i due è nata una grande amicizia. Sui social, tuttavia, qualcuno crede che il figlio di Alba Parietti sia stato spinto ad uscire proprio perché temeva che l’influencer provasse qualcosa di più nei suoi confronti.

Nella puntata di lunedì 7 dicembre i due avranno modo di confrontarsi.

Zorzi innamorato di Oppini?

Nel giardino della casa più spiata d’Italia Francesco Oppini avrà un faccia a faccia con Tommaso Zorzi. I due, guidati dal conduttore Alfonso Signorini, potranno parlare liberamente dei loro sentimenti. Un tema interessante, che ha destato grande scalpore sul web. Nei giorni scorsi è stato proprio l’influencer a rivelare, in una confessione a Cristiano Malgioglio, di provare qualcosa di più di una semplice amicizia nei confronti del figlio di Alba Pariettti, ormai fuori dal reality show.

“È sempre stato un innamoramento sapendo che non ci poteva essere, non ho mai voluto bene a una persona con questo trasporto, per questo è difficile. Io non ho mai avuto un trasporto emotivo così profondo, parlavamo di argomenti di cui ho difficoltà a parlarne anche con amici intimi. Mi sono un po’ innamorato. Era una simbiosi che mai mi è capitata con un altro uomo”, ha ammesso l’influencer.

Cristiano Malgioglio, da parte sua, non ha potuto fare altro che mostrare il suo sostegno al coinquilino.

Tommaso Zorzi, tuttavia, è adesso preoccupato per la reazione che potrebbe avere il figlio di Alba Parietti.