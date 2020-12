Black out a Cologno Monzese: lo show di Barbara D'Urso è rimasto al buio durante la diretta tv.

Durante la diretta del 6 dicembre lo studio di Live – Non è la D’Urso è rimasto completamente al buio per alcuni interminabili attimi. La conduttrice del programma ha cercato di risollevare la situazione.

Barbara D’Urso: il black out

Il bello della diretta è che, talvolta, si deve far fronte a qualche inconveniente: lo sa bene Barbara D’Urso, che durante la puntata di Live – Non è la D’Urso del 6 dicembre si è ritrovata senza luce proprio mentre era in collegamento con Bruno Vespa e Mario Giordano dal suo studio tv.

“Non ci spaventa niente, noi andiamo avanti”, ha sdrammatizzato la conduttrice, spiegando infine che il black out avrebbe riguardato anche l’esterno dello studio. Dopo alcuni, interminabili attimi, la diretta ha ripreso normalmente e la conduttrice ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Per il momento non è stata chiarita la causa del black out, che fortunatamente sarebbe durato solo pochi istanti durante la diretta tv.

Non è la prima volta che la conduttrice si trova a dover fare i conti con problemi tecnici e inconvenienti in diretta tv. Durante la prima ondata dell’emergenza Coronavirus Barbara D’Urso ha deciso di continuare ugualmente a condurre i suoi programmi tv (nonostante sui social siano fioccate fior fior di polemiche per via degli hair stylists e dei truccatori presenti nel suo camerino).