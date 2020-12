Luciana Littizzetto ha fatto una battuta su uno scatto osé di Wanda Nara, ed è stata travolta da una valanga d'insulti.

Luciana Littizzetto è finita nell’occhio del ciclone per una battuta fatta su Wanda Nara e il suo ultimo scatto osé: le parole della comica non sono piaciute al pubblico social.

Luciana Littizzetto: la battuta su Wanda Nara

In tanti sui social hanno fortemente criticato Luciana Littizzetto per una battuta fatta a Che tempo che fa a proposito dell’ultimo scatto bollente postato da Wanda Nara sui social.

Nella foto la moglie di Mauro Icardi, completamente senza veli, è sdraiata a pancia in giù sulla sella di un cavallo. “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, ha detto l’attrice in diretta tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da wanda icardi (@wanda.icardii)

In tanti hanno criticato aspramente la Littizzetto accusandola di aver fatto una battuta volgare (resa se possibile ancor più grave perché indirizzata a una donna). Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato l’episodio via Twitter, dove ha mostrato il suo disappunto per quanto detto dalla Littizzetto.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

La vicenda genererà una bufera come il recente tutorial shock per “fare la spesa in modo sexy” mandato in onda da Detto Fatto? L’episodio ha creato così tanto clamore da costringere i vertici Rai a sospendere il programma.