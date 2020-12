Un file audio conterrebbe le prove che Marialaura De Vitis starebbe con Paolo Brosio solo per conveniente: la replica in diretta tv.

La fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, è finita sotto accusa a Live – Non è la D’Urso. Un uomo di nome Diego Granese sostiene di avere le prove audio che lei stia con Brosio solo per arrivare al successo.

Paolo Brosio: l’audio della fidanzata

Un’altra pioggia di accuse su Paolo Brosio e la sua giovanissima fidanzata Marialaura De Vitis: dopo le presunte accuse di tradimento un uomo di nome Diego Granese avrebbe fatto sapere a Live – Non è la D’Urso di possedere un audio in cui si sentirebbe la fidanzata del cronista ammettere la verità dietro la loro liaison. Secondo il presunto amante della modella lei starebbe con Brosio solo per ottenere visibilità, voce smentita dalla stessa Marialaura (difesa a spada tratta da Brosio).

In diretta tv i due hanno affermato che l’audio sarebbe stato manipolato e che sulla vicenda indagheranno le autorità competenti. Quanto al loro amore i due sono tornati a ribadire che sarebbe senza macchia e senza segreti:

“Sono sereno, mi fido di lei, ne abbiamo parlato. Per noi non è un problema sentire l’audio, ma ci sono dei retroscena più grandi dietro questo vocale, che non riguardano noi”, ha confessato Paolo Brosio durante la diretta a Live – Non è la D’Urso.

Lui e la giovane fidanzata hanno iniziato a frequentarsi ad agosto, poco prima che il giornalista entrasse come concorrente al GF Vip (salvo poi essere eliminato dal programma dopo pochi giorni). La coppia ha subito numerose critiche per via della loro differenza d’età, ritenuta da molti oltremodo esagerata.