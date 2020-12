Vite in fuga, anticipazioni 7 dicembre: finale di stagione

Tutte le anticipazioni del finale di stagione di Vite in fuga, in onda il 7 dicembre.

Lunedì 7 dicembre, su Rai1, andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction Vite in Fuga, con Anna Valle e Claudio Gioè. La puntata del 6 dicembre ha vinto la gara di share e questo finale di stagione è davvero molto atteso.

Le anticipazioni svelano un colpo di scena imperdibile. L’appuntamento è alle ore 21.25 su Rai1.

Anticipazioni Vite in fuga

Le anticipazioni del finale di stagione di Vite in fuga svelano che Claudio sarà sempre più convinto che costituirsi è l’unica cosa giusta da fare. Vuole mettere fine alla sua fuga e tornare finalmente a Roma. Sa che la sua famiglia ha sofferto tantissimo, per questo è convinto che l’unica soluzione sia quella di affrontare le conseguenze della situazione terribile in cui ha trascinato tutti.

Quando sembra sul punto di costituirsi, però, riceve una notizia davvero scioccante. Ilaria e Alessio, i suoi figli, sono scomparsi nel nulla. Dopo aver saputo quello che è accaduto ai suoi amati figli, Claudio è molto provato, tanto da cambiare idea sulla sua decisione. Non ha più intenzione di tornare a Roma, per cui si reca a Salisburgo, dove si trova Silvia e dove sono scomparsi i ragazzi.

Silvia e Claudio, che sembravano essersi detti addio per sempre, sono pronti ad unire tutte le loro forze per amore di Ilaria e Alessio.

Claudio alla fine dovrà recarsi al Banco San Mauro per affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, mentre Angese è sulle sue tracce. Il cast di Vite in fuga è molto amato, composto da bravissimi attori e attrici. Claudio Gioè interpreta Claudio Caruana, Anna Valle interpreta Silvia Caruana, Tobia De Angelis è Alessio Caruana, Tecla Insolia interpreta Ilaria Caruana, Barbara Bobulova è l’ispettrice di Polizia, Francesco Arca è Cosimo Casiraghi, Pierpaolo Spollon è il vice ispettore Polito.

Nel cast sono presenti anche Federica De Cola, Giorgio Colangeli, Alessandro Tedeschi, Francesco Colella e Ugo Pagliai.