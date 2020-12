Zorzi innamorato di Oppini: la reazione di Cristina Tomasini

Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, ha lasciato intendere quale sarebbe il suo parere sui sentimenti di Zorzi per il fidanzato.

Tommaso Zorzi ha confessato al Grande Fratello Vip di aver preso una vera e propria cotta per il suo amico Francesco Oppini, che nel frattempo è uscito dal reality show per tornare tra le braccia della fidanzata Cristina Tomasini. Proprio lei ha indirettamente commentato la confessione fatta da Zorzi all’interno del programma.

La fidanzata di Francesco su Zorzi

Dopo aver confessato i suoi sentimenti nei confronti di Francesco Oppini Tommaso Zorzi ha rivelato di essere piuttosto preoccupato per come la fidanzata dell’amico, Cristina Tomasini, potesse aver preso la notizia. “Pensa la fidanzata cosa avrà detto. Lei gli vieterà di frequentarmi fuori. Tu lasceresti tuo marito andare a prendere un caffè con uno o una che sai che è innamorato/a di lui?”, aveva detto sfogandosi con Stefania Orlando al GF Vip.

A quanto pare però Cristina non avrebbe reagito male alla confessione fatta da Zorzi nei suoi confronti dell’amico, e indirettamente sui social avrebbe lasciato intendere di provare simpatia per questo rapporto speciale sbocciato all’interno della casa più spiata d’Italia. “Come sarebbe un piccolo Tommy Oppini #InLove”, ha scritto in un post la fidanzata del figlio di Alba Parietti.

la fidanzata scherza così pic.twitter.com/YDibGHfRBj — Grazia (@Gresy73) December 7, 2020

Per il momento Tommaso Zorzi non ha ancora avuto modo di confrontarsi faccia a faccia con Francesco dopo la sua confessione. Il figlio di Alba Parietti non ha neanche commentato ciò che Zorzi ha detto sul suo conto e ora tra i due è atteso un chiarimento.