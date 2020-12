Belen Rodriguez tatuatrice al “bacio” per Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez si è improvvisata tatuatrice per un giorno in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha deciso di improvvisarsi “tatuatrice” per la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, e recatasi insieme a lui nello studio di tatuaggi di fiducia ha inciso una frase sul braccio del fidanzato.

Belen tatuatrice per Antonino

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano a godersi la loro storia d’amore alla luce del sole e sui social la bella argentina non manca di raccontare ai fan alcuni dettagli del tempo trascorso insieme al fidanzato.

Di recente lei e Antonino si sono recati nello studio di tatuaggi di un amico di fiducia e la showgirl ha tatuato una frase sul braccio del fidanzato, che sui social ha mostrato orgoglioso il risultato ottenuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono usciti allo scoperto durante l’estate e oggi sembra che i due siano intenzionati a fare sul serio. La showgirl ha già presentato il nuovo fidanzato al resto della famiglia (e al piccolo Santiago, inseparabile dalla mamma). Nessuna parola in merito alla seconda, discussa rottura col marito, Stefano De Martino, con cui l’amore è naufragato durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Oggi sembra che anche il ballerino abbia ritrovato la serenità accanto alla modella Mariacarla Boscono, con cui è stato paparazzato per le vie di Milano.

Lui e Belen sveleranno mai i motivi dietro la loro rottura? Al momento sembra che entrambi siano presi dalle loro nuove storie d’amore e chissà cosa avrà in serbo per loro il futuro.