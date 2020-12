Daniele Scardina è tornato a dire la sua in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l'ex fidanzata, Diletta Leotta.

Dopo oltre un anno d’amore, Daniele Scardina e Diletta Leotta si sono detti addio all’inizio dell’estate 2020. Per la prima volta il pugile ha parlato della fine del suo rapporto con la conduttrice e del loro presunto – e chiacchierato – ritorno di fiamma.

Diletta Leotta e Scardina: le parole

Nonostante non siano più apparsi insieme sui social e abbiano sempre smentito le voci riguardanti un loro presunto ritorno di fiamma, in tanti sperano di vedere Daniele Scardina e Diletta Leotta ancora insieme. Per la prima volta il pugile si è espresso a chiare lettere sulla fine del suo amore per la conduttrice e ha raccontato quale sarebbe il suo pensiero su un possibile ritorno di fiamma insieme a lei: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore.

Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai”, ha affermato.

Tra i due dunque al momento non ci sarebbe nulla, ma per Scardina non sarebbe impossibile che un domani tornino insieme. Sarà vero? Diletta Leotta – che come lui ha parlato di una storia “importante” e di vero amore, senza mai specificare i motivi che li avrebbero portati alla rottura – al momento non ha confermato né smentito le voci in circolazione né ha replicato a quanto affermato dal pugile.

I due sembrano essere pronti per andare a convivere ma poi, con l’inizio dell’estate, hanno smesso improvvisamente di mostrarsi insieme e la conduttrice ha trascorso le vacanze in compagnia delle amiche e senza mai più fare cenno alla storia d’amore.