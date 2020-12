Chiara Ferragni ha spiegato i dettagli del look da lei indossato per la consegna dell'Ambrogino d'Oro, a partire dalle scarpe rosse.

Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ambrogino D’Oro per l’impegno svolto durante l’emergenza Coronavirus. Per l’occasione l’influencer ha deciso di indossare un look firmato Dior e scarpe rosse. Ogni dettaglio del suo outfit ha un significato particolare.

Chiara Ferragni: le scarpe rosse

Per la consegna dell’Ambrogino d’Oro Chiara Ferragni ha scelto l’eleganza immortale di un total look firmato Dior composto da un vestito nero (con cintura in vita) e cappotto blu scuro della prestigiosa maison. In tanti hanno notato che ai piedi l’influencer indossasse delle scarpe rosso fiamma, in netto contrasto con i colori scuri dell’abito indossato per la cerimonia. Ben presto è stata lei stessa a spiegare il motivo della sua scelta in fatto di scarpe: “Ho indossato un total look Dior, con le scarpe rosse come simbolo per dire no alla violenza contro le donne”, ha affermato nelle sue Instagram stories l’influencer.

Nelle scorse settimane – anche a seguito del clamore suscitato dal caso Alberto Genovese – l’influencer si è più volte espressa sui social spendendo parole in merito alla violenza sulle donne e cercando di sensibilizzare i suoi fan su questa tematica.

In tanti hanno apprezzato il suo gesto e hanno lodato il look da lei sfoggiato per la consegna dell’Ambrogino D’Oro, conferito a lei e Fedez per l’impegno svolto durante la prima ondata dell’emergenza Coronavirus.