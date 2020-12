Franceska Pepe ha di recente dichiarato tramite social che non prenderà parte alle prossime puntate del reality.

Ormai ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe ha di recente dichiarato tramite social che non prenderà parte alle prossime puntate del reality. Ecco le sue dichiarazioni.

Franceska Pepe sui social

Franceska Pepe ha deciso di non prendere parte alla puntata del 7 dicembre della quinta edizione del Grande Fratello Vip e tramite social ha fatto sapere che non prenderà parte nemmeno alle prossime dirette del reality.

La stessa modella su Instagram, dopo avere invitato i propri follower a guardare la puntata con lei, infatti, ha spiegato: “Sto benissimo. Sono qua a casa perché oggi non andrò in puntata al GF. Ho deciso che forse è meglio così per lasciare più spazio ai nuovi concorrenti. Quindi preferisco guardare la puntata da casa”.

Franceska Pepe, ricordiamo, è stata eliminata nel corso delle prima fasi del reality, riuscendo comunque a conquistare l’affetto del pubblico a casa e continuando a tenere compagnia ai propri follower attraverso i social.

Protagonista di varie discussioni, come ad esempio con Tommaso Zorzi, alla fine i due sono riusciti ad instaurare un ottimo rapporto. Anche durante le dirette, inoltre, è riuscita a farsi conoscere, ad esempio attraverso un diverbio con Andrea Zelletta che la modella ha definito “comodino”.