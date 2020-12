Gabriel Garko ha rivelato di aver avuto il Coronavirus e ha spiegato perché non l'avrebbe confessato finora.

Gabriel Garko, ospite del salotto di Live – Non è la D’Urso per un chiarimento con Manuela Arcuri, ha svelato di aver avuto il Coronavirus. Il celebre attore avrebbe preferito non confessare di aver avuto la malattia per un motivo ben preciso.

Gabriel Garko: il Covid

A Live – Non è la D’Urso la conduttrice ha intimato a Gabriel Garko di dire tutta la verità sul suo conto, a partire dalla sua esperienza con il Coronavirus (finora mai trapelata). Il celebre attore ha confermato di aver avuto la malattia e ha spiegato perché finora avrebbe preferito tenere la questione per sé: “L’ho curato e sinceramente in quel momento non l’ho detto perché c’è gente che ha sofferto veramente per questo motivo.

Prenderla come una cosa così alla leggera e dire in televisione ‘anch’io ho il covid’ non mi andava”, ha dichiarato Gabriel Garko, che sarebbe guarito dalla malattia dopo una decina di giorni in isolamento.

L’attore ha colto l’occasione per specificare che pur essendo guarito indosserebbe sempre la mascherina farebbe attenzione alle misure utili ad evitare i contagi. Nel corso della sua ospitata al programma di Barbara D’Urso Garko ha avuto modo di chiarirsi con la sua vecchia fiamma, Manuela Arcuri, con cui la liaison sarebbe durata solo alcuni mesi.

A quanto pare la storia con la conduttrice sarebbe stata autentica, e Garko si è recato in tv proprio per confermare che i sentimenti provati per lei all’epoca della liaison sarebbero stati veri. A differenza della Arcuri Garko ha confermato – dopo il coming out – che la sua storia con Eva Grimaldi sarebbe stata stabilita a tavolino.