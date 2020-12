Samantha De Grenet ha svelato i retroscena dietro alla sua amicizia con Dayane Mello, naufragata dopo l'esperienza all'Isola dei famosi.

Samantha De Grenet, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato come starebbero le cose tra lei e Dayane Mello dopo che un utente ha ricordato via social i loro vecchi dissapori seguiti alla partecipazione all’Isola dei Famosi.

Samantha De Grenet e Dayane: i retroscena

Durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi (avvenuta nel 2017) Samantha De Grenet e Dayane Mello sembravano essere buone amiche ma poi, una volta finita l’esperienza nel reality show, entrambe avrebbero smesso di sentirsi. Ora che la De Grenet è entrata nella casa del GF Vip un utente le ha chiesto di non litigare con Dayane per quanto accaduto in passato poiché la modella brasiliana sarebbe “un’anima fragile”.

Samantha De Grenet ha risposto al commento ribadendo il suo affetto per la modella e spiegando i motivi del loro allontanamento: “Io non ho litigato con lei. Anzi abbiamo fatto insieme una settimana in nomination, dove siamo state bene… Poi lei è uscita e si è fatta influenzare da qualcuno. Avremo modo di chiarire”, ha confessato la showgirl. Cosa accadrà tra lei e Dayane all’interno della casa? Tecnicamente le due non avrebbero dovuto incontrarsi nel reality show condotto da Signorini perché, nelle scorse settimane, Dayane aveva specificato di voler lasciare il programma per tornare da sua figlia Sofia.

All’ultimo la modella brasiliana avrebbe cambiato idea, e dunque potrebbe restare all’interno del programma fino alla fine (prevista per febbraio dopo il prolungamento annunciato nei giorni scorsi).