Patrizia De Blanck si è scagliata contro Barbara D'Urso affermando che non si recherà più nei suoi programmi tv.

Patrizia De Blanck ha svelato di essere rimasta delusa dal comportamento di Barbara D’Urso nei suoi confronti e ha spiegato che per questo avrebbe deciso di declinare l’invito della conduttrice a prendere parte ai suoi programmi tv.

Patrizia De Blanck e la D’Urso

Una volta terminata la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha affermato di essere rimasta delusa dal comportamento di Barbara D’Urso, di cui avrebbe declinato l’invito a prendere parte ai suoi programmi tv. La contessa non ha spiegato i reali motivi dietro alla sua indignazione nei confronti della conduttrice ma ha spiegato che tra questi ci sarebbe anche il fatto che lei abbia mandato in onda le immagini in cui era intenta a svestirsi all’interno della Casa.

In realtà in quel momento il programma di Barbara D’Urso era in collegamento in diretta col reality show e il fatto che la contessa sia stata inquadrata nell’atto di svestirsi non era voluto dalla conduttrice (né dagli autori del programma).

“Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento.

Mi hanno contattato per partecipare in trasmissione ma non ci vado. (…) Anche il fatto che abbia mostrato il nudo mentre ero nella casa non è stato carino. Io non ho mica 20 anni”, ha dichiarato la contessa De Blanck in merito alla vicenda. Carmelita D’Urso riuscirà a riconquistare la sua fiducia? Per il momento la conduttrice non si è espressa in merito alla questione, ma in tanti sperano di sapere quale sarà il suo seguito.