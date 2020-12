Salvo Veneziano: “Sicuramente non farò il vaccino anti coronavirus”

Salvo Veneziano non si sottoporrà al vaccino contro il coronavirus: lo ha affermato lui stesso ammettendo di non averne mai fatto uno.

Salvo Veneziano ha dichiarato che non farà il vaccino anti coronavirus: intervenuto sotto al post Facebook di una delle principali testate giornalistiche italiane, ha affermato di non aver mai fatto un vaccino e di voler continuare su questa linea.

Salvo Veneziano sul vaccino anti coronavirus

L’ex concorrente del Grande Fratello, squalificato con l’accusa di aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis, ha fatto giungere il suo annuncio sotto ad un articolo relativo ai possibili effetti collaterali dell’antidoto anti Covid. Le sperimentazioni effettuate dalle americane Pfizer e Moderna hanno infatti identificato tra gli indesiderata febbre, mal di testa, dolori articolari e muscolari.

Di qui le parole di Veneziano: “Mai fatto un vaccino. E sicuramente non farò neanche questo. Ma voi fatelo“. A seguire una serie di emoticon raffiguranti risate. Pur non usando esplicitamente il termine si è dunque schierato dalla parte dei no vax e di tutti coloro che, nonostante la corsa contro il tempo per poterlo avere il più presto possibile e sperare così di uscire dalla pandemia, decideranno di non effettuare il vaccino.

Non è la prima volta che l’ex gieffino interviene per commentare l’attualità e in particolare i fatti che riguardano il coronavirus. Più volte sul suo profilo ha mosso critiche al governo ma anche alla (a suo dire) troppa informazione sul tema: “Volete sapere il trucco per stare meglio? Medicine ? Nooo! Non guardate più i telegiornali. Cambiate canale. Io da oggi non ne guardo più“.