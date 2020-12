Silvia Di Stefano, considerata da Stefano D'Orazio come una figlia, ha scritto una commovente lettera a lui indirizzata.

Silvia Di Stefano, figlia dell’ex compagna di Stefano D’Orazio Lena Biolcati da lui considerata come una figlia, ha scritto una commovente lettera a lui indirizzata a un mese dalla sua tragica scomparsa.

Silvia Di Stefano e Stefano D’Orazio

Con una commovente lettera Silvia Di Stefano, la figlia di Lena Biolcati (a cui Stefano D’Orazio è stato legato negli anni ’80 e con cui aveva avuto una proficua collaborazione artistica), ha ricordato il batterista dei Pooh, scomparso il 6 novembre a causa di complicanze sorte per il Coronavirus (che ha peggiorato le sue condizioni rese già gravi dalla leucemia: “Hai sempre detto che il padre non lo sapevi fare, che cercavi di improvvisare come meglio ti riusciva, anno dopo anno.

Prima con una bambina vivace, poi con un’adolescente problematica, poi con una ragazza imbizzarrita. E infine eccola ‘sta donna di 40 anni, ormai 41, sempre col suo inconfondibile caratteraccio, ma a cui hai insegnato così tanto”, ha scritto Silvia Di Stefano.

Stefano D’Orazio ha sempre considerato Silvia Di Stefano come fosse figlia sua, anche dopo la separazione dalla Biolcati. Nel suo ricordo commovente la ragazza ha infine ricordato il musicista come fosse un vero padre, e gli ha scritto: “Senza manco accorgertene, ti sei ritrovato una figlia… quella a cui un giorno hai detto “Sai Piccy… Vorrei averla scritta io ‘Figli’, per potertela dedicare”… quella figlia che adesso vorrebbe stare accanto a te per dirti quella parola mai pronunciata… Ciao… Papà.

Per tutti i miei domani, sarai…con me”, ha concluso.

La scomparsa del batterista ha commosso i tanti fan italiani che hanno seguito la sua carriera e anche Barbara D’Urso e l’ex compagna Emanuela Folliero si sono commosse ricordando i loro affetto per lui. Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, ha perso dopo poche settimane anche suo padre e sui social ha ricordato entrambi con estremo dolore.