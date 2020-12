Uomini e Donne, Tinì Cansino: svelato il motivo per cui parla poco

Tinì Cansino è uno dei tre opinionisti del famoso ‘dating show’ diretto da Maria De Filippi e, durante un’intervista, ha spiegato perché spesso parla poco.

Tinì Cansino è particolarmente nota al pubblico di Uomini e Donne per il suo ruolo di opinionista, assieme a Tina Cipollati e Gianni Sperti. Tuttavia, durante la famosa trasmissione di Canale 5, non sono passati inosservati i suoi frequenti silenzi.

Tinì Cansino, perché parla poco

Durante un’intervista pubblicata sul magazine ufficiale di Uomini e Donne, Tinì Cansino ha spiegato i motivi che si celano dietro la sua abitudine di parlare poco: indole che si pone piuttosto in contrapposizione con la sua veste di opinionista. A questo proposito, la donna ha dichiarato: «Sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo fare le classiche opinioni. Forse anche per questo è giusto definirmi l’opinionista misteriosa. Farei i complimenti a tutti: ognuno di loro, per il coraggio e la presenza lì, portano emozioni e sentimenti alla portata di tutti.

Alcuni li vorrei non dico criticare ma sgridare, cercare di spronarli a cercare l’amore davvero. Devono camminare da soli. Mi arrabbio quando si attaccano o feriscono tra loro. In quello studio ciascuno di noi cresce, ciascuno di noi vive la sua vita in diretta».

Commentando, invece, il suo atteggiamento nei confronti di troniste e tronisti, la Cansino ha affermato di non voler essere troppo rigida con le persone che considera come una ‘grande famiglia’ e ha aggiunto: «Ho tante coppie preferite.

Mi piacciono quelli che sono andati via e felici. Ogni momento le cose cambiano, loro devono scegliersi e io non vorrei influenzare nessuno. Qualche ‘sparatina’ la faccio, ma vorrei che fosse una voce che arriva così, che uno può ascoltare o non ascoltare. Vinca l’amore, sempre».

La donna ha iniziato a collaborare con Uomini e Donne nel 2012 e, nel corso dell’intervista, si è espressa anche sui suoi colleghi, esprimendosi in questi termini: «Maria de Filippi? Meravigliosa, metto la mano sul cuore per lei.

Mi trovo benissimo sia con Tina che con Gianni. Vado d’accordo con entrambi e non ho difficoltà. Sono due persone straordinarie, due grandi professionisti. Ammiravo molto Gianni come ballerino. C’è un legame molto bello, con loro e con le altre persone con cui lavoriamo».

Origini e carriera di Tinì Cansino

Tinì Cansino è il nome d’arte di Phontina Lappa, la cui carriera iniziò da giovanissima dopo essere stata notata da Alberto Tarallo, produttore e fondatore della Ares Film Srl.

Il nome d’arte era stato ideato basandosi su Margarita Carmen Cansino, vero nome della star del cinema hollywoodiano Rita Hayworth. Per molti anni, quindi, circolarono voci relative a una presunta parentela tra l’attuale opinionista di Uomini e Donne e l’attrice americana.

Tra il 1983 e il 1988, Tinì Cansino ha partecipato a Drive In in qualità di showgirl, è stata uno dei membri del cast di ‘Caterina e le sue figlie 2’ e ha girato film diretti da Joe D’amato e Stelvio Massi.

Rispetto alle esperienze lavorative passate, Tinì Cansino ha ammesso di non pensare più alle «cose vecchie», confidando: «In verità faccio fatica a tornare così indietro. Provo tenerezza quando salta fuori qualcosa. Penso sia stato bello e che sia andato come doveva andare. Però vivo nel presente adesso».

La donna, infatti, ha ormai abbandonato la sua carriera da attrice: attualmente abita in un borgo medievale dedicandosi esclusivamente ad attività come la meditazione, lo yoga e l’astrologia.