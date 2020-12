Elisabetta Gregoraci si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica: a rivelarlo è l'ex fidanzato Mino Magli.

Elisabetta Gregoraci ha lasciato volontariamente la casa del Grande Fratello Vip, ma il pubblico non smette di parlare di lei. In molti, in questi giorni, si chiedono se la ex moglie di Flavio Briatore si sia mai sottoposta ad interventi di chirurgia estetica.

Lei non ha mai confermato né smentito, ma a rivelare la verità è stato Mino Magli.

La verità sui ritocchi

L’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi che fu proprio lui a pagarle l’intervento di chirurgia estetica. Da anni, in particolare, si parla di un ritocchino al naso e di una operazione al seno. “Un doppio regalo, che certe cose si fanno solo a paia”, ha puntualizzato.

In base alle dichiarazioni di Mino Magli la showgirl era solita attirare uomini ricchi proprio affinché accontentassero i suoi desideri.

La relazione con Flavio Briatore

Proprio per opportunismo mentre la loro relazione era ancora in corso Elisabetta Gregoraci si sarebbe avvicinata a Flavio Briatore. Anche su questo, tuttavia, non c’è molta chiarezza. “Mi disse che era un amico, che tra di loro c’era un accordo e che doveva essere solo la sua fidanzata “da parata”, quella da mostrare nei momenti ufficiali, ma che loro non andavano a letto insieme.

Mi chiese di sopportare questa situazione per il bene della sua carriera, e lei stessa si affrettava a spiegare la situazione ai miei amici quando uscivamo tutti insieme“, ha rivelato lo stilista.

“Elisabetta mi piaceva moltissimo, era molto ambiziosa. Tanto che a volte temevo fosse un’opportunista. Pensavo di essere il padrone del castello, ma invece era una multiproprietà“, ha ribatito Mino Magli accusando la ex di tradimento.