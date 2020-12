"Ispirato a una storia vera, al sogno di un padre e di una madre", così Fabio Curto, vincitore di The Voice 2015, presenta "La terra dei miei figli".

Vicino alla musica da quando era solo un ragazzino, Fabio Curto ha intrapreso l’arte di strada viaggiando in gran parte d’Europa. Poi l’approdo a The Voice of Italy, dove ha trionfato nel 2015. Dopo la vittoria, pubblica un Ep con Universal con il quale presenta i brani eseguiti durante il programma e altri tre inediti.

Negli anni successivi prosegue con la musica, tra album e nuovi singoli. Il talento del cantante raggiunge anche il Canada e l’Australia, suonando al “Pizza Fest Toronto 2018” e all’“Italian National Ball 2018”, dove si è esibito davanti alle autorità e all’Ambasciata Italiana. Nell’estate del 2019 è protagonista di un tour in Italia e all’estero. Un anno dopo si è aggiudicato il premio di Vincitore Assoluto della XXXI edizione di Musicultura con il brano “Domenica”.

Ora Fabio Curto presenta il suo nuovo singolo, “La terra dei miei figli”.

Fabio Curto, “La terra dei miei figli”

Fortemente legato alla sua Calabria, Fabio Curto torna a farsi apprezzare con la sua voce intensa e carica di emotività. Questa volta il merito è del brano “La terra dei miei figli”. A tal proposito, il cantante calabrese ha dichiarato: “È ispirato a una storia vera, al sogno di un padre e di una madre rivolto a una vita libera, in armonia con il duro lavoro, l’alternarsi delle stagioni, gli animali e la saggezza della natura in tutta la sua maestosa bellezza”.

Fabio Curto ha descritto “il taglio folk vigoroso e melanconico” del nuovo singolo, “La terra dei miei figli”. Il merito, ha spiegato, è anche della “presenza di colonne portanti del folk italiano come Cisco e Fry”. Così la melodia folk “accompagna attimi di quella preziosa avventura rimasta ora nelle mani dei propri figli”. Proprio come “una fiaccola accesa nella notte, quella notte che “prima o dopo passerà” mentre il vento corre ed il tempo sorride ai ricordi anche quando la mancanza trascina il cuore in mezzo alla tempesta”.

Fabio Curto è cantautore e polistrumentista: oltre alla sua nuova canzone, “La terra dei miei figli”, ha parlato del videoclip che accompagna le parole e le sonorità proposte. Il videoclip è ambientato nella splendida cornice della Sila Greca. Le immagini vogliono essere “un mix di concetti quali la lunga strada che porta a conquistare la fiducia di un animale libero e selvaggio come un cavallo.

Si vede come, una volta raggiunto questo obiettivo con dolcezza e metodo, la protagonista riesce a salire sull’animale senza sella dandosi al galoppo”. Un progetto interessante e attuale, che ben si concilia con il desiderio di sogno e speranza del quale tanto si ha bisogno in un periodo così delicato come quello attuale, contornato da angosce e preoccupazioni a causa dell’emergenza sanitaria.