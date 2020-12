Il Codacons ha aspramente ripreso Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: l'accusa dell'associazione dei consumatori

Dopo l’esposto all’Agcom per un televoto, il Codacons è tornato a prendere pesantemente di mira il Grande Fratello Vip 5. L’associazione in difesa dei consumatori, precisamente, ha puntato questa volta il dito contro Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, quest’ultima da poco uscita dalla Casa di Cinecittà.

Qualche settimana fa, durante il gioco della bottiglia, la soubrette calabrese e il suo amico speciale erano stati chiamati a mimare alcune particolari posizioni. In quell’occasione, come tutti ricorderanno, l’ex moglie di Flavio Briatore si era messa a cavalcioni sulle gambe dell’ex Velino di Striscia la Notizia.

La piccante scena non è tuttavia piaciuta al presidente del Codacons, che su “Nuovo” ha ripreso sia l’ex gieffina sia il padrone di casa Alfonso Signorini.

Il Codacons ha dunque emanato un proprio commento giudicando “incommentabile” il comportamento dei due concorrenti, considerato che il programma va in onda in prima serata.

L’associazione ha peraltro chiesto che ci sia un loro rappresentante a presenziare in ogni puntata, in modo da intervenire quando “il limite viene superato”. Infine la stilettata al conduttore, chiamato a bloccare subito certe situazioni invece che riderci sopra. Sarà finita qui la questione? Molto probabilmente no: ne vedremo dunque i prossimi sviluppi.