Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra esserci un'intesa molto particolare: l'ex Velino ha forse già dimenticato Elisabetta Gregoraci?

A sole 24 ore dall’uscita di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli ha letteralmente sconvolto i tanti fan del Grande Fratello Vip 5. A quanto pare, infatti, tra l’ex velino di Striscia la Notizia e Giulia Salemi ci sarebbe stato un avvicinamento molto focoso, complici alcuni scherzi avvenuti nella Casa nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre 2020.

Il modello ha difatti lanciato dell’acqua in faccia a Giulia che si era appena fatta la piega ai capelli. L’ex volto di Pechino Express ha così reagito ricoprendo di farina il letto e le scarpe di Pierpaolo. I due gieffini poi si sono trovati insieme in lavanderia, dove hanno intrapreso una guerra coi cuscini ad alto tasso “bollente”. Tra abbracci e risatine complici, l’atteggiamento dei due non è dunque sfuggiti ai tanti fan del programma, che hanno ampiamente commentato la faccenda sui social e su Twitter in particolare.

Molti li hanno giudicati “bellissimi insieme”, ma in tanti altri è sorta spontanea una domanda: Pierpaolo Pretelli ha forse già dimenticato Elisabetta Gregoraci? Insomma, stando a quanto supposto dai telespettatori di Canale 5, nella Casa del Gf Vip starebbe già nascendo una nuova potenziale coppia.

I giorni di messa in onda sono del resto ancora tanti: fino al prossimo 8 febbraio 2021 molti cose possono infatti succedere!