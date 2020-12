Il caso scoppiato sui social vede parecchi fan italiani in protesta a causa dei molti voti giunti per Rosalinda Cannavò al Gf Vip 5 dal Brasile

Una nuova bagarre è esplosa sulla Casa del Grande Fratello Vip 5, nata nello specifico sui social network. Precisamente su Twitter è difatti apparsa una vera e propria protesta a causa dei voti giunti dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò al televoto.

Il caso sull’attrice sicula, nota come Adua Del Vesco nonché come ex fidanzata di Gabriel Garko, era già scoppiato qualche tempo fa, quando i voti dalla Spagna avevano spinto il Codacons a mandare un esposto all’AgCom.

Si si un centinaio, infatti si vede con tutta la roba che gira su twitter, e premetto che dayane e rosalinda non è che mi stiano sulle balle eh, è soltanto che i voti del Brasile sono tanti e hanno sbandato l’andamento dall’inizio del programma #GFVIP — Ambra (@Blackey968) December 9, 2020

Tornando al più recente fatto, Rosalinda è stata la più votata nella sfida con Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma. I voti arrivati per lei le hanno infatti donato l’immunità, salvandola così dalla successiva nomination dei suoi compagni di gioco. Gli “aiuti” dal Sudamerica avrebbero inoltre contribuito a salvare Dayane Mello la settimana passata, decretandola sostanzialmente la più amata dal pubblico del reality.

RAGA NON CI CREDO. HANNO APPRESO DELLA SEGNALAZIONE. NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDEEEEEE CHIAMATEMI CODACONS DA OGGI IN POI. #TELEVOTOTRUCCATO #GFVIP pic.twitter.com/T6qwXO9Bn8 — Rea🌧️ (@annullataa) December 9, 2020

A quanto pare, dunque, sia nelle regioni sudamericane sia in quelle spagnole ci sarebbe un consistente gruppo di fan che adora le Rosmello. Il regolamento del Gf Vip prevede ad ogni modo che i voti arrivino solo ed esclusivamente dal territorio italiano. Al momento la produzione del fortunato programma di Canale 5 non ha ancora fatto chiarezza sulla faccenda, mentre sui social la bufera si fa più insistente di ora in ora.