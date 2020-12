Asia Argento sarà tra i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi? Le voci in circolazione sul programma.

Secondo i rumor in circolazione L’Isola dei Famosi 2021 dovrebbe prendere il via dalla primavera 2021 e tra i nomi in lizza per comporre il cast vi sarebbe anche quello di Asia Argento.

L’isola dei Famosi: Asia Argento

La figlia di Dario Argento, Asia Argento, potrebbe essere tra i membri del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, emergenza Coronavirus permettendo, dovrebbe riprendere il via dalla prossima primavera. Al momento ancora non sono state date conferme in merito alla vicenda e c’è anche chi sostiene che forse proprio causa della pandemia il programma potrebbe esser girato alle Canarie e non più in Honduras. Sembra anche che Ilary Blasi sarà la nuova conduttrice (mentre Alessia Marcuzzi ha confermato che non sarà lei a condurre la nuova edizione dello show).

Asia Argento, che ha da poco perso sua madre Daria Nicolodi, per il momento non ha confermato le indiscrezioni in merito alla sua presunta partecipazione al reality. L’attrice ha perso sua madre in maniera tragica e improvvisa, e sui social non ha nascosto la sua commozione e il suo dolore per la tragica scomparsa della donna: “Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa “chi ha la mamma non trema”.

Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare”, ha scritto via social la figlia di Dario Argento. Nel 2018 Asia Argento ha dovuto fare i conti anche con la tragica e prematura scomparsa del suo compagno, Anthony Bourdain, morto suicida in una stanza d’albergo. A sostenere la figlia come sempre in questo momento molto difficile vi sono i due figli, Anna Lou e Nicola, e il padre Dario Argento.