Iva Zanicchi contro Conte: “Io muoio e lui parla della fidanzata”

Iva Zanicchi ha inveito in diretta tv contro il premier Giuseppe Conte in merito all'emergenza Coronavirus.

A Fuori dal Coro Iva Zanicchi si è scagliata contro il premier Giuseppe Conte in merito alla gestione dell’emergenza Coronavirus. La cantante, da poco guarita dal virus, ha perso suo fratello proprio a causa della malattia.

Iva Zanicchi contro Conte

Ospite a Fuori dal Coro Iva Zanicchi si è scagliata contro il premier Giuseppe Conte facendo riferimento al recente caso di Olivia Paladino, a cui il premier avrebbe “prestato” la sua scorta dopo un assalto degli inviati delle Iene (motivo per cui la compagna del premier si era nascosta all’interno di un supermercato): “Io sto morendo e lui fa la conferenza stampa con tutti i giornalisti per dire che la fidanzata, poverina, era disturbata e lui gli ha dovuto dare la scorta?”, ha affermato la cantante, che avrebbe assistito alla conferenza stampa dall’ospedale in cui era ricoverata per Coronavirus.

Nelle scorse settimane Iva Zanicchi è riuscita a guarire dalla malattia, ma ha tragicamente perso un fratello risultato positivo come lei al virus.

“Si faccia un esame di coscienza, ma davvero, per favore, certe cretinate, certe stupidate…”, ha continuato a inveire contro Conte, e ha aggiunto: “C’è un comune in Emilia che da una riva all’altra non si possono vedere perché cambia comune, dai suvvia…”. In tanti sui social hanno apertamente criticato la cantante per le sue parole contro il premier, specie visto che la stessa Iva Zanicchi ha ammesso di esser stata contagiata da Covid-19 durante un incontro ai suoi familiari, che avrebbe visto a casa sua per festeggiare la comunione di un suo nipote.

Dopo l’incontro sia lei che i suoi fratelli erano risultati positivi al Covid (e in tre erano stati ricoverati in ospedale).