Madonna si è regalata il suo primo tatuaggio a 62 anni compiuti: l'omaggio ai figli della cantante.

A 62 anni compiuti Madonna si è regalata il suo primo tatuaggio in assoluto e lo ha mostrato orgogliosa ai suoi fan con un video via social.

Madonna: il primo tatuaggio

“Tatuata per la prima vera volta”, ha scritto Madonna mostrando orgogliosa il suo primo tatuaggio via social e citando il suo celebre brano Like a Virgin.

La cantante ha deciso di regalarsi un tatuaggio a 60 anni compiuti e ha scelto di celebrare con esso l’amore verso i suoi figli. Sul suo braccio sarebbero infatti impresse le lettere “L”, “R”, “D”, “M”, “S” e “E”, che sono le iniziali – in ordine di nascita – dei suoi adorati figli. La “L” sta per Lola, la “R” è per Rocco (il figlio avuto da Guy Ritchie con cui ha litigato), la “D” è per David, la “M” per Mercy e infine la “S” e la “E” per le gemelle Stella ed Estere (sue figlie adottive).

La cantante ha sempre dato grande importanza al rapporto con i suoi figli, benché con qualcuno di loro abbia avuto qualche alto e basso in passato. Suo figlio Rocco ad esempio si è più volte scagliato pubblicamente contro la madre, e ha dichiarato di essere felice di non vivere più con lei (ma insieme a suo padre Guy Ritchie).

Nonostante qualche discussione – come nelle migliori famiglie – Madonna ha sempre ribadito il suo amore e il suo sostegno nei confronti dei figli. “Ciascuno dei miei figli ha una sua personalità. (…) Tutti loro hanno la mente molto aperta e io ne sono molto orgogliosa”, ha dichiarato Madonna in un’intervista in cui ha parlato dei suoi adorati ragazzi.