Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha rivelato chi vorrebbe vedere al posto di sua moglie alla conduzione di Domenica In.

Mara Venier ha annunciato di voler lasciare definitivamente il timone di Domenica In e suo marito, Nicola Carraro, ha proposto via social i nomi dei possibili sostituti che vorrebbe vedere al suo posto nella trasmissione.

Mara Venier: i sostituti per Domenica In

Mara Venier ha annunciato che per lei quella del 2020 sarà l’ultima edizione come conduttrice di Domenica In. La conduttrice ha infatti spiegato di voler trascorrere più tempo insieme alla famiglia e agli adorati nipotini. La lista dei possibili candidati in sua sostituzione sarebbe lunga, e suo marito Nicola Carraro ha chiesto ai fan sui social chi preferissero vedere al timone del programma al posto di sua moglie. Tra i possibili sostituti da lui proposti vi sarebbero anche Antonella Clerici, Eleonora Daniele e Alberto Matano:

“Molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppur con distinguo importanti, dicendo ‘finché c’è Mara non se ne parla’, ma c’hanno provato.

(…) Io ho tre nomi: Antonella Clerici, anche se non credo che abbandonerà Milano per arrivare a Roma. Un’altra è Eleonora Daniele, ha fatto molta gavetta ed è veneta pure lei. L’altra è Caterina Balivo, mi piace molto, anche se è un po’ scomparsa dagli schermi”, ha scritto Nicola Carraro via social. Per quanto riguarda i possibili sostituti maschi il marito della Venier ha invece proposto i conduttori Pierluigi Diaco e Alberto Matano, e chissà se uno di loro sostituirà davvero la celebre conduttrice nel suo famoso programma.

Al momento sulla questione non sono state date conferme.