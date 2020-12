Mercedesz Henger e Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, si sono incontrati in un set fotografico.

Mercedesz Henger e Leonardo Tano hanno una cosa in comune: entrambi sono figli di attori pornografici, rispettivamente Eva Henger e Rocco Siffredi. Il loro stile di vita, al momento, è però molto diverso da quello dei genitori. I due si sono incontrati per rilasciare un’intervista doppia a Vanity Fair.

In questa occasione hanno flirtato in modo divertente e hanno rivelato aspetti sconosciuti del loro carattere.

L’intervista a Mercedesz Henger e Leonardo Tano

L’incontro tra Mercedesz Henger e Leonardo Tano è fin dall’inizio molto divertente. “Parliamo in ungherese, così lui non capisce niente!”, ha esordito il figlio di Rocco Siffredi. Entrambi, infatti, hanno origini ungheresi. Poi la showgirl passa ai complimenti. “L’altro giorno ti ho stalkerizzato: sei veramente un bellissimo ragazzo.

L’ho detto anche a Lucas, il mio fidanzato. Fai anche il modello, giusto?”. Il ventunenne ha sorriso, ma era visibilmente imbarazzato. “Grazie. Diciamo che ci ho provato, ma non mi piace molto. È noioso”, ha risposto.

L’intervista si incentra su temi caldi come il lavoro dei genitori. Entrambi hanno rivelato di non avere mai visto un loro film pornografico. “Mai vista mia madre. Una cosa e essere consapevoli di quello che fa, un’altra vederlo coi tuoi occhi.

E poi so che a mia madre non farebbe piacere”, ha sottolineato Mercedesz Henger. La pensa allo stesso modo Leonardo Tano: “Anche io non l’ho mai visto in azione. Ho visto le cover dei dvd che giravano per casa ma – non me l’ha mai detto – però ho capito che non vorrebbe lo vedessi”.

Un’ultima cosa che hanno in comune riguarda le loro relazioni sentimentali, entrambe monogame. Leonardo Tano ha ribadito con certezza che al momento l’unica donna con cui intende fare l’amore è la fidanzata storica.

“Oh, che patatino!”, ha commentato Mercedesz Henger. Anche per lei, tuttavia, è lo stesso. Da anni è fedele al suo partner.