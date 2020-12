Miley Cyrus è tornata a sconvolgere con alcune precise dichiarazioni intime ai tempi del coronavirus: le rivelazioni della popstar

Miley Cyrus è tornata a stravolgere tutti parlando di rapporti intimi ai tempi della pandemia. “Faccio molto se**o su FaceTime, è il più sicuro” ha di fatto commentato la popstar statunitense. Svelando così un’abitudine forse condivisa da molti tra lockdown e distanziamento sociale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus)

“Così non prendo il Covid” ha sottolineato ancora Miley Cyrus, citando l’evidente motivo per cui in questo preciso periodo storico i rapporti virtuali sono quantomeno consigliati. “È impossibile, se non si prendono le giuste precauzioni, tenersi al sicuro l’un l’altro”, ha infine riassunto l’ex volto di Hannah Montana.

Negli Stati Uniti, del resto, la situazione appare quanto mai critica, con un netto innalzamento dei contagi dovuto forse agli spostamenti per la Festa del Ringraziamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ad ogni modo, con chi Miley Cyrus si diverta online non è dato sapere, almeno per ora.

Preservando la sua giusta privacy sentimentale, possiamo solo ipotizzare che difficilmente possa trattarsi di Cody Simpson, con il quale ha smesso di frequentarsi da qualche tempo. Dopo la separazione da Liam Hemsworth, la 28enne ha frequentato altri personaggi famosi, come la star dei reality Kaitlynn Carter. Al momento non sembra tuttavia particolarmente portata a condividere le proprie avventure amorose, pur sostenendo quanto sia “interessante e stimolante” frequentare persone durante la pandemia.