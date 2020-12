Nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha raccontato retroscena inediti sulla sua esperienza come tronista a Uomini e Donne

Nuove inedite confessioni hanno interessato la movimentata casa del Grande Fratello Vip. Questa volta è stato il turno di Andrea Zelletta, che ha svelato degli aspetti inediti connessi alla sua esperienza come tronista in quel di Uomini e Donne. Qualche tempo fa, come molti ricorderanno, il tarantino fu protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove ha peraltro poi trovato il suo grande amore, Natalia Paragone.

In una chiacchierata con gli inquilini di Cinecittà, Andrea ha tuttavia ammesso di non essere stato sempre corretto con la produzione del programma. Come mai?

Andrea raggirò Uomini e Donne?

Le ferree regole di Uomini e Donne prevedono il divieto di utilizzare i social ai tronisti durante la loro presenza in trasmissione. Andrea Zelletta ha però ammesso nella casa del Gf Vip di non essersi attenuto a tale richiesta, precisando: “Ho avuto il profilo fake per quattro mesi quando facevo U&D”, aggirando così le regole del dating show di Canale 5.

L’obiettivo principale del tronista era sostanzialmente quello di spiare le corteggiatrici, come da lui stesso dichiarato.

“Volevo controllare cosa facevano, dove andavano, le loro Stories” ha proseguito l’ex tronista, precisando peraltro di non essere l’unico tronista ad aver agito in questo modo. “Lo fanno tutti i tronisti. Si creano dei profili falsi e spiano tutto” ha dichiarato difatti Andrea Zelletta, sollevando un nuovo chiacchiericcio choc sulla casa più spiata d’Italia.