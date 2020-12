Carlotta Savorelli assente da UeD: i motivi

I fan di Carlotta Savorelli erano molto preoccupati per la sua assenza, ma lei ha spiegato i motivi.

Una delle dame più conosciute e amate del Trono Over di Uomini e Donne è Carlotta Savorelli. La sua bellezza e il suo carattere deciso hanno conquistato fin da subito il pubblico. Negli ultimi appuntamenti con la trasmissione, i fan hanno notato la sua assenza e proprio per questo motivo si sono molto preoccupati.

Carlotta fuori da UeD

L’assenza di Carlotta dalla trasmissione ha spinto i fan a chiedersi se fosse successo qualcosa o se avesse deciso di lasciare definitivamente Uomini e Donne.

Le domande sui social sono state tante, per questo la dama ha deciso di rispondere direttamente con un post su Instagram, in cui ha svelato le sue motivazioni. Prima di tutto Carlotta ha rassicurato i suoi fan, spiegando di aver avuto un po’ di influenza, che sta curando, e di essersi già accertata che non si tratta di Coronavirus. Nonostante questo ha preferito non essere presente in studio.

Per la donna non è stato un periodo molto facile.

Dopo la delusione ricevuta in studio da Michele, Carlotta ha dovuto affrontare una situazione davvero molto spiacevole. Si tratta di un furto di identità, che è stato messo in atto su un sito di incontri. La dama di Uomini e Donne ha spiegato che questo utente stava rubando tutte le sue foto e anche i pensieri che scriveva, ma non solo. Il finto profilo avrebbe messo in atto anche una truffa da 1000 euro.

Carlotta è stata costretta a procedere per vie legali, con lo scopo di tutelarsi. I fan sentono molto la sua mancanza, per cui sperano possa risolvere presto questa brutta situazione e ritornare finalmente in studio.