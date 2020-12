Gf Vip, Malglioglio sbotta con Maria Teresa: “Sembri pazza”

Cristiano Malgioglio ha sbottato contro Maria Teresa Ruta, colpevole di averlo disturbato mentre faceva colazione al GF Vip.

Al Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio si è lasciato travolgere da uno scatto d’ira nei confronti di Maria Teresa Ruta, colpevole di aver disturbato la sua “colazione” con le sue risate.

Malgioglio contro Maria Teresa

Per Malgioglio non sempre è felice la convivenza con gli altri coinquilini del GF Vip, specie alle prime ore del mattino.

Il celebre paroliere si è lasciato trasportare da un furioso scatto d’ira nei confronti di Maria Teresa Ruta, colpevole secondo lui di ridere e parlare troppo mentre lui era appena sveglio. “Perchè parli in continuazione? Ridi, parli, ridi. Non posso fare colazione tranquillo, divento isterico”, ha detto Malgioglio, la cui reazione esagerata ha fatto divertire non poco gli altri concorrenti del reality show. “Sembri pazza!”, ha aggiunto, scatenando le risate dei presenti e quelle della stessa Maria Teresa, che a quanto pare non se la sarebbe presa.

Malgioglio è un ex concorrente del reality show ma è fuor di dubbio che il suo ingresso alla quinta edizione del GF Vip abbia portato una ventata d’aria fresca tra i concorrenti, che lo hanno accolto con tutti gli onori del caso. Nel frattempo al Grande Fratello Vip sono attesi ben nuovi volti vip che, a ha quanto affermato Alfonso Signorini, dovrebbero entrare fin dal mese di dicembre. Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci – che hanno rifiutato di restare fino alla fine dello show, prevista per febbraio – intanto si sono ritirati dal programma.