Pierpaolo Pretelli è stato chiamato in confessionale durante la notte dal GF Vip: cosa è successo all'ex Velino di Striscia la Notizia?

Pierpaolo Pretelli ha vissuto attimi di vero stupore e sudore ghiacciato nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli autori del popolare reality di Canale 5 lo hanno infatti convocato in confessionale nel cuore della notte, lasciandolo totalmente incredulo. Nel mentre sui social, e precisamente su Twitter, ha iniziato a circolare un video che riguarda proprio l’ex velino di Striscia la Notizia.

Nel filmato in questione si vede il modello mentre si sta mettendo a letto insieme al compagno di gioco Andrea Zelletta. Sono le tre di notte quando appunto all’improvviso la voce del Gf ha fatto irruzione nella magione di Cinecittà.

Pierpaolo Pretelli incredulo

“Pierpaolo in confessionale”, ha dunque annunciato uno degli autori, provocando risate isteriche in Pretelli e Zelletta proprio per via dell’orario insolito. A quel punto il Grande Fratello ha iniziato a scherzare con il Vip lucano, continuando a chiamarlo con diverse intonazioni.

I due amici sono così esplosi in una risata liberatoria, mentre tra l’incredulo e il divertito l’ex velino chiedeva agli autori se fossero impazziti. Immediati sono stati i riscontri dei fan, che hanno commentato con grande divertimento la burla fatta all’imitatore ballerino.

Nel mentre, proprio su Pierpaolo stanno circolando voci sempre più insistenti circa un possibile interessamento per Giulia Salemi, con la quale pare aver avuto atteggiamenti molto complici.

Anche in questo caso i fan si sono attenzionati alla questione, domandandosi se il modello si sia forse già dimenticato di Elisabetta Gregoraci, uscita di sua volontà nella scorsa diretta.