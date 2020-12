Ilary Blasi ha criticato duramente la costante presenza di Barbara D'Urso in televisione.

Ilary Blasi è pronta per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Intanto, la moglie di Francesco Totti ha iniziato a pubblicare dei video su Instagram, in cui si diverte a commentare gli outfit di alcuni vip che partecipano alle trasmissioni televisive.

Durante l’ultimo video, ha preso di mira Barbara D’Urso.

Blasi contro D’Urso

Il format presentato da Ilary Blasi sul suo profilo Instagram si intitola Fashion or Trashion.

Una serie di puntate in cui la conduttrice commenta gli outfit dei personaggi noti sul piccolo schermo. Ovviamente può contare sull’aiuto di opinionisti esperti di stile e di moda. Ilary Blasi, durante l’ultima puntata di questa “serie“, ha deciso di prendere di mira Barbara D’Urso, scatenando l’ira di tutti i fan della conduttrice più famosa. In questo video, prima di mostrare le foto della conduttrice e commentare il suo look, la moglie di Francesco Totti si è rivolta agli opinionisti presenti nello studio, lanciando delle vere e proprie frecciate contro la D’Urso.

“Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni […] Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto” ha dichiarato Barbara D’Urso. Una dura critica che fa riferimento alla costante presenza di Barbara D’Urso nel palinsesto di Canale5 e anche all’uso di filtri nelle foto pubblicate dalla conduttrice sui social network. I fan di Barbara hanno sottolineato che nelle parole della Blasi c’è sicuramente tanta invidia, visto che non sta conducendo show da quasi un anno.

Non è ancora del tutto certo che condurrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, a causa della pandemia da Covid.