Meteo weekend: ancora pioggia ma temperatura in aumento

Il maltempo proseguirà fino a domenica 13 dicembre, ma è previsto un aumento delle temperature.

Le previsioni meteo del weekend svelano tre giorni di grande instabilità. Il maltempo continuerà a tormentare l’Italia fino a domenica 13 dicembre, quando arriverà l’anticiclone di Santa Lucia e le temperature saranno in aumento. Le piogge continueranno a scendere ma è prevista una piccola tregua.

Meteo del weekend

Durante il pomeriggio di venerdì 11 dicembre arriveranno nuove perturbazioni, che durante il weekend porteranno a precipitazioni diffuse soprattuto al Centro-Sud. Al Nord il maltempo continuerà nella giornata di sabato e la neve tornerà ad imbiancare molte zone dell’Arco Alpino, anche se a quote molto più alte rispetto all’ultima settimana. Da domenica 13 dicembre potrebbe iniziare una piccola tregua, grazie all’anticiclone Nord-Africano.

Venerdì 11 dicembre inizierà a piovere nel pomeriggio, soprattutto nella zona a Nord-ovest, in Toscana, Lazio e Sardegna. In serata le piogge arriveranno anche in Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Campania e Sicilia. Nelle zone alpine e nell’Appennino Ligure arriverà la neve oltre 500-700 metri, mentre sull’Appennino Emiliano al di sopra dei 1000 metri. Le temperature massime scenderanno al Nord, senza cambiamenti nel resto dell’Italia.

Sabato 12 dicembre ci sarà ancora maltempo, con piogge anche a carattere temporalesco, soprattutto su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Questi fenomeni saranno accompagnati da venti molto forti di Maestrale. Sugli Appennini la neve scenderà a partire dai 1300/1400 metri di quota. A Sud ultime piogge e ultimi temporali, prima del ritorno dell’alta pressione domenica 13 dicembre. L’anticiclone di Santa Lucia arriverà contemporaneamente alle feste e la conseguenza sarà quella di una stabilità atmosferica maggiore al Centro-Nord e sulla Sardegna, con sole e un lieve aumento delle temperature.