Paolo Rossi, il ricordo di Barbara D’Urso: “Grazie…”

Il messaggio emozionante di Barbara D'Urso per Paolo Rossi.

Il mondo del calcio, e non solo, sta mostrando il suo dolore per la scomparsa di Paolo Rossi. Tutte le persone che lo conoscevano e tutti i suoi fan stanno rendendo omaggio all’ex attaccante che ha fatto sognare nel Mondiale 1982.

Tra le persone che hanno voluto lasciare un messaggio c’è Barbara D’Urso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il ricordo di Barbara D’Urso

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Paolo Rossi, campione che ha fatto sognare durante la sua straordinaria carriera.

Tantissime persone hanno voluto ricordarlo con grande commozione. Tra questi anche tanti volti noti, come Barbara D’Urso. La famosa conduttrice di Canale5 ha voluto dedicare un post Instagram all’ex campione del mondo, con una foto che li ritrae insieme. La D’Urso ha avuto modo di conoscere tantissimi personaggi famosi, sia nel mondo della televisione che in quello del calcio e dello sport in generale.

L’immagine pubblicata dalla conduttrice la ritrae insieme all’ex calciatore.

Lui stava sorridendo e lei stava mandando un bacio verso la fotocamera. La donna ha voluto ricordare Paolo Rossi con parole molto semplici, ma anche molto emozionanti, che riguardano gli incontri che ci sono stati tra i due. “Ciao Paolo.. e grazie per tutte le emozioni che, con dolcezza, tu…Federica e le bimbe mi avete regalato ogni volta che siete stati in diretta da me” ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram.

Al suo post si sono aggiunti tantissimi commenti dei suoi follower, che hanno voluto lasciare parole d’affetto e dispiacere per il campione del Mondiale 1982.