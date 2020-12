Sara Tommasi ha inciso il suo secondo brano i cui proventi saranno devoluti a un'associazione contro la violenza sulle donne.

Dopo aver debuttato con il brano Vis a vis, Sara Tommasi ha inciso il suo secondo singolo e i proventi verranno devoluti a un’associazione impegnata contro la violenza sulle donne.

Sara Tommasi: la canzone

Sara Tommasi ha debuttato come cantante e dopo il brano Vis a vis ha inciso la sua seconda canzone.

I proventi del brano verranno devoluti all’associazione “Movimento contro ogni violenza sulle donne”.

Sara Tommasi non ha fatto segreto di esser stata in passato vittima di violenze. In passato lei stessa ha raccontato al salotto tv di Barbara D’Urso di aver sofferto per il suo passato segnato dall’abuso di sostanze e da “amicizie sbagliate”: “Uscivo la sera e ho incontrato delle amicizie sbagliate.

Sono stata costretta a girare questi film hard. Dall’assunzione della droga ho avuto problemi psichici. Mi avevano dato molta cocaina, anche durante i film, mi hanno costretta”, aveva confessato. Grazie all’aiuto della sua famiglia e a una corretta terapia psicoterapeutica, l’ex showgirl sembra aver ritrovato la serenità. Benché secondo i rumor in circolazione la Tommasi abbia ammesso di voler partecipare al Grande Fratello Vip, sembra che nella sua città natale l’ex showgirl abbia aperto una panetteria: “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare!”, aveva confessato.