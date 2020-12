Silvia Provvedi, il primo Natale da mamma senza Giorgio De Stefano

Silvia Provvedi ha rotto il silenzio sul suo rapporto col compagno Giorgio De Stefano, attualmente in carcere.

Silvia Provvedi, diventata mamma per la prima volta a giugno, ha raccontato come sarà questo primo Natale insieme a sua figlia Nicole e lontana dal suo compagno, Giorgio De Stefano, incarcerato per un’inchiesta nell’ambito della ‘Ndrangheta.

Silvia Provvedi: il primo Natale da mamma

Silvia Provvedi è più innamorata che mai della sua bambina, la piccola Nicole, che finora ha cresciuto da sola e grazie al sostegno della sua adorata sorella gemella, Giulia, una zia che è quasi una mamma. La giovane cantante – ex fidanzata di Fabrizio Corona – ha raccontato come vivrebbe il rapporto col suo compagno, Giorgio De Stefano, incarcerato pochi giorni dopo la nascita della loro bambina nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘Ndrangheta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

“Malgrado il periodo non sia dei migliori, io sono piena d’amore. Dico grazie alla mia famiglia, al mio compagno nonostante la lontananza. Sono molto innamorata e molto serena”, ha affermato la cantante, e ha aggiunto: “Nicole non sente l’assenza del suo papà.

Respira in casa amore totale. Certo, ho lavorato molto su me stessa, riducendo al minimo i momenti di sconforto perché ci sono, innegabile.” La cantante ha anche assicurato che sua figlia sarebbe felice “nonostante tutto” e che, per quanto riguarda lei, sentirebbe molto la mancanza di Giorgio, che starebbe aspettando fuori dal carcere. Per diversi anni Silvia Provvedi è stata fidanzata con Fabrizio Corona, ma la storia era naufragata poco tempo dopo che Corona uscisse dal carcere in cui era detenuto.