Stefano De Martino non è stato confermato a Made in Sud per il prossimo anno: le motivazioni vere o presunte alla base di tale scelta

Notizie non buone per i tanti fan di Stefano De Martino e per la trasmissione Made in Sud. Lo show comico di Rai Due non andrà infatti in onda neppure nel 2021, come già successo nel 2020 a causa della pandemia da coronavirus che ha bloccato il mondo intero.

Il motivo ufficiale di tale decisione sarebbe quella di far riposare il format per dedicarsi ad altri programmi in palinsesto, come il nuovo progetto dal titolo La Caserma. Tuttavia voci di corridoio sostengono che dietro alla scelta si nascondano anche altre ragioni.

Made in Sud fermo un turno, in arrivo Stasera tutto è possibile e la Caserma su Rai2 https://t.co/wENXoKHicw — Tvblog.it (@tvblogit) December 7, 2020

Lo stop a Made in Sud c’entra forse proprio con i due conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta? Per ora i diretti interessati non hanno commentato la notizia, così come nel silenzio sono rimasti gli stessi dirigenti Rai. Nel mentre il novello conduttore è tornato a Napoli per registrare le nuove puntate di Stasera tutto è possibile, lo show nato con Amadeus che tornerà invece presto in televisione. L’ex marito di Belen Rodriguez è stato infatti confermato al timone del programma per il secondo anno di fila, pronto a ripresentarsi in onda già dal prossimo gennaio.

L’ex ballerino di Amici tornerà dunque a fare la spola tra Milano e Napoli, allo scopo di conciliare i suoi impegni di lavoro con il ruolo di padre per Santiago, che oggi ha 7 anni.