L'ex tronista Rossella Intellicato ha partorito Francesco Leone Maria: nessuno sapeva che fosse incinta prima del nono mese.

Rossella Intellicato ha dato alla luce a sorpresa Francesco Leone Maria. L’ex tronista di Uomini e Donne non aveva annunciato sui social la gravidanza, ma ha voluto mettere i suoi followers a conoscenza della nascita imminente all’inizio dei nove mesi di gestazione.

Il bambino è nato lo scorso 2 dicembre dalla relazione con il compagno Giovanni Ferraro. I due fanno coppia fissa dal 2018.

L’annuncio di Rossella Intellicato

Rossella Intellicato ha svelato di essere in dolce attesa lo scorso 9 novembre, a meno di un mese dal parto. In un post su Instagram ha svelato anche le ragioni del suo silenzio. “Vi svelo un segreto…“, ha scritto. A corredo la foto con il pancione.

“Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi. Non smettete mai di lottare, donne. Prima o poi arriva“. Questo il messaggio di incoraggiamento a tutti coloro che sono alla ricerca di un figlio. Poi una dedica al compagno Giovanni Ferraro. “Grazie amore mio per avere esaudito il sogno della mia vita“.

Soltanto un mese dopo il lieto evento.

“Mentre il mondo era nel caos, tu Francesco Leone Maria ci hai riempito il cuore di gioia. Ti amiamo“, ha scritto. Sui social network la foto del nascituro. Una pioggia di auguri tra i commenti. Molti di loro arrivano da protagonisti del mondo di Uomini e Donne, programma a cui la neo-mamma ha partecipato: da Gemma Galgani a Sara Effi Fella.