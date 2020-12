Barbara D'Urso sogna una carriera nel mondo politico? La conduttrice ha rilasciato una dichiarazione in merito alla sua presunta scesa in campo.

Barbara D’Urso ha intenzione di darsi alla politica? La conduttrice ha detto che in molti le avrebbero proposto di scendere in campo, opzione che non avrebbe del tutto ignorato.

Barbara D’Urso in politica? Le parole

Dopo il successo nel mondo della tv, Barbara D’Urso ha affermato che prima o poi penserà all’idea di entrare in politica: “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra.

Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”, ha ammesso, anche se al momento sembra che il suo progetto sia quello di restare al timone dei suoi numerosi programmi in tv (e di recitare per una nuova parte per il piccolo schermo). In tanti tra i fan della Dottoressa Giò sperano di poter presto rivedere la conduttrice all’interno di qualche fiction di successo, ma al momento sulla questione tutto tace.

Per quanto riguarda la vita privata – con due divorzi alle spalle – la conduttrice risulterebbe essere ancora single, ma quanto ai suoi corteggiatori si è detta possibilista: “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…”, ha rivelato Carmelita, che al momento avrebbe un posto speciale nel suo cuore unicamente per i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, nati dall’amore per Mauro Berardi.

La conduttrice riuscirà a trovare finalmente una persona speciale tutta per lei? Al momento sulla questione tutto tace e, del resto, lei ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.