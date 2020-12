Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip: “Briatore mi ha sgridata”

Dopo la sua partecipazione al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha detto la sua in merito al figlio Nathan e all'ex marito, Flavio Briatore.

Dopo aver trascorso i primi giorni insieme al figlio dopo il suo ritiro dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha confessato le sue prime impressioni su quello che sarebbe successo al di fuori della casa.

Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip

Una volta uscita dal Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci si è ricongiunta a suo figlio, Nathan Falco, che a quanto pare sarebbe stato geloso dell’amicizia “speciale” sbocciata tra sua madre e Pierpaolo Pretelli nella casa del reality show: “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”, ha dichiarato la showgirl.

A proposito dell’ex marito Flavio Briatore – con cui al GF Vip aveva avuto un acceso botta e risposta “a distanza” – Elisabetta Gregoraci ha invece dichiarato che lui l’avrebbe sgridata: “A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”, ha rivelato. A quanto pare, nonostante qualche alto e basso, tra i due le cose procederebbero pacificamente come sempre, e sembra che per il momento l’imprenditore non abbia intenzione di scagliare i suoi legali contro l’ex moglie.

Chi invece avrebbe deciso di attivare i propri avvocati sarebbe proprio Elisabetta Gregoraci, che ha affermato di essere rimasta delusa dal comportamento di alcune persone che riteneva amiche e che invece avrebbero approfittato della sua permanenza al GF Vip per dire menzogne sul suo conto.