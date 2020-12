Ricordate George Leonard del Grande Fratello 10? Ecco com'è diventato e cosa fa oggi a distanza di 10 anni dalla sua partecipazione al reality

Incredibile ma vero: sono passati vent’anni dal primo Grande Fratello del settembre 2000, quando per la prima volta in assoluto si diede il via a un vero e proprio esperimento sociale mediatico. Da quel momento, di edizioni del popolare reality ce ne sono state tante, così come tanti sono stati i concorrenti che vi hanno preso parte.

Uno tra i tanti è George Leonard, inquilino ufficiale del Gf 10, che riuscì a entrare nel cuore di tanti telespettatori. Nonostante sia passata oltre una decade dalla sua partecipazione al programma, l’ex gieffino continua a essere molto amato nonché seguito sui social, dov’è apprezzato da tantissimi follower.

Ma come è cambiato George in questi ultimi dieci anni?

Nella casa del Grande Fratello lo avevamo visto molto selvaggio nel look, con i capelli lunghi e legati. Adesso George Leonard, come appare dal suo profilo Instagram, pare essere dedito allo sport e alla palestra.

Inoltre è il fondatore di una marca di gioielli ed è impegnato anche come deejay a Ibiza. Della sua vita privata si sa invece poco. L’unica cosa certa è che la relazione con Carmela Gualtieri, sbocciata proprio nella casa più spiata d’Italia, è terminata nel 2015. Dalla loro unione è nata anche la sua secondogenita.