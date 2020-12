GF Vip, Dayane contenta per l’assenza di Elisabetta Gregoraci

Nel corso della venticinquesima puntata del GF Vip Dayane Mello ha manifestato la propria felicità per via dell'assenza di Elisabetta Gregoraci.

Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda un paio di clip attraverso le quali ha mostrato una sorta di frattura tra la coppia di amiche formata da Rosalinda e Dayane Mello con il resto della casa.

Ma non solo, stuzzicata dal conduttore, la modella ha manifestato la propria felicità per via dell’assenza di Elisabetta Gregoraci.

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci

Alfonso Signorini ha dato il via alla venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip parlando della frattura che si è venuta a creare all’interno della casa più spiata d’Italia tra la coppia di amiche Rosalinda-Dayane e il resto della casa.

“Io da quando sono entrata sono sempre stata me stessa, con i miei alti e i miei bassi.

Tanti non hanno mai scavato nel mio profondo per capirmi, quindi non c’è interesse. Dall’altra parte convivere da tre mesi con le persone ci sono momenti in cui stai bene e altri in cui stai male. Io sono una donna molto libera e io devo avere il colpo di fulmine. Non devo pregare per avere un rapporto”, ha dichiarato Dayane Mello, in risposta ad Alfonso Signorini.

Ma non solo, sempre nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha stuzzicato Dayane, con quest’ultima che non ha nascosto la propria felicità per via dell’assenza di Elisabetta Gregoraci.

Il conduttore, infatti, ha chiesto: “Quanto si sta bene da 1 a 10 senza la Gregoraci?, con la modella che ha risposto: “10“. Presente in studio Elisabetta Gregoraci ha risposto: “Non avevo dubbi sulla tua risposta Dayane. Non vedevi l’ora, eh!“.