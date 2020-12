GF Vip, Salvo Veneziano contro Filippo Nardi

Salvo Veneziano ha di recente pubblicato un post sui social su Filippo Nardi. Ecco le sue parole.

Filippo Nardi è pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia in occasione della venticinquesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio a poche dal suo ingresso, ecco che Salvo Veneziano ha pubblicato un post che non è passato di certo inosservato.

Ecco le sue parole.

Il post di Salvo Veneziano

A corredo di una foto di Filippo Nardi, che ufficializza il suo ritorno al Grande Fratello, infatti, Salvo Veneziano ha scritto: “Non potevano scegliere personaggio più inutile. Vi racconto una storia. Ristorante a Roma. Eravamo seduti nello stesso tavolo, mi alzo per andare in bagno e lui che fa? Ci prova con mia moglie. Il mio carissimo amico Franco Onori gli dice: ‘Filippo vedi che è la moglie di Salvo’.

Lui che fa? Lo ignora”.

Per poi aggiungere: “Arrivo io, mi siedo ignaro di tutto. Sentivo una tensione strana è ho chiesto: ma cosa è successo??? E tutti nulla Salvo .. io okk .. finiamo di mangiare e davanti la porta si avvicina a mia moglie davanti a me e gli dice ‘Perché non vieni in camera con me?’ Vi dico solo una cosa, è mancato poco che succedesse una rissa.

Non ha chiesto nemmeno scusa. Con aria arrogante io parlavo e lui guardava dall’altra parte. Questo è Filippo Nardi. Una merda d’uomo. Salvo veneziano”.