Cristiano Malgioglio ha affermato difronte a Pierpaolo Pretelli che Elisabetta Gregoraci lo avrebbe preso in giro.

Senza peli sulla lingua Cristiano Malgioglio ha analizzato con Pierpaolo Pretelli il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, e ha affermato che a suo avviso l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe giocato coi suoi sentimenti.

Malgioglio avvisa Pierpaolo: i dettagli

La liaison sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso nonostante si sia conclusa con un nulla di fatto. La showgirl – che si è ritirata dal reality show per tornare da suo figlio, Nathan Falco – ha messo in chiaro di non volere altro che un rapporto d’amicizia da Pierpaolo, e i due si sono chiariti nel Cucurio del GF Vip prima che lei lasciasse il programma.

Confessandosi con Malgioglio l’ex velino ha cercato di difendere – invano – l’ex moglie di Briatore, affermando che a suo avviso il fatto di essere difronte alle telecamere non sarebbe stato loro d’aiuto:

“Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro. Non pensi che abbia giocato molto? Ti fa piacere che ti ricorderanno per la sbandata per Elisabetta Gregoraci? Oppure vorresti esserlo per la tua personalità”, ha replicato Malgioglio, affermando che a suo avviso da quando la Gregoraci ha lasciato il GF Vip Pierpaolo sarebbe “rifiorito”.

Tra i concorrenti c’è già chi ha avanzato l’ipotesi che possa nascere qualcosa tra l’ex velino e Giulia Salemi, ma per il momento sembra che la questione non abbia trovato conferme. Elisabetta Gregoraci replicherà alle parole spese da Cristiano Malgioglio sul suo conto?