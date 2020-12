Leonardo Pieraccioni e la sua ex, Laura Torrisi, torneranno insieme sul set? L'indiscrezione sempre più insistente.

Stando ai rumor in circolazione Leonardo Pieraccioni avrebbe scelto la sua ex compagna – nonché madre di sua figlia Martina – Laura Torrisi, per girare il suo ultimo film.

Pieraccioni e Laura Torrisi

Stando a un’indiscrezione diventata sempre più insistente, Leonardo Pieraccioni avrebbe scelto la sua ex compagna, Laura Torrisi, come attrice per il suo ultimo film.

I due si sono separati nel 2014 ma hanno mantenuto rapporti pacifici anche per il bene della loro bambina, Martina, nata nel 2010. Il regista e l’attrice si erano conosciuti nel 2007, durante le riprese del film Una moglie bellissima. Ora che i due torneranno sul set insieme c’è già chi ipotizza un possibile ritorno di fiamma, ma al momento la voce non trova conferme. Per anni la Torrisi è stata legata a Luca Betti (con cui la storia sarebbe recentemente naufragata).

Pieraccioni invece è oggi legato a Teresa Magni. Lui e la Torrisi vivrebbero in case vicine così da poter trascorrere entrambi del tempo insieme alla figlia, Martina, a cui sono molto legati.

Il celebre regista in passato non ha fatto segreto di aver sofferto molto per la separazione dall’attrice e addirittura ha svelato che dopo la loro rottura sarebbe rimasto single per anni: “Finita la storia con Laura Torrisi, ho cercato il tempo giusto per metabolizzare il distacco, per comprendere i motivi del fallimento”, ha dichiarato Pieraccioni.

Oggi i due hanno ammesso di provare rispetto e reciproca stima e di considerarsi come due buoni amici.